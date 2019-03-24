Житель Ростовской области угнал у друга машину, чтобы доехать домой

СЕГОДНЯ 11:49 2019-03-24T11:58:36+03:00

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В Белокалитвинском районе задержали 28-летнего жителя хутора Усть-Быстрый, который угнал машину у знакомого. Как рассказал потерпевший сотрудникам полиции, они приехали в гости к другу в станицу Краснодонецкую. Спустя несколько часов злоумышленнику нужно было отправиться домой. Тогда он сел в машину и без разрешения уехал, воспользовавшись тем, что ключ находился в замке зажигания.

- Приехав в деревню, подозреваемый оставил автомобиль на одной из улиц, - пояснили в правоохранительных органах РО.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, на время расследования которого с него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU