Житель Ростовской области угнал у друга машину, чтобы доехать домой
В Белокалитвинском районе задержали 28-летнего жителя хутора Усть-Быстрый, который угнал машину у знакомого. Как рассказал потерпевший сотрудникам полиции, они приехали в гости к другу в станицу Краснодонецкую. Спустя несколько часов злоумышленнику нужно было отправиться домой. Тогда он сел в машину и без разрешения уехал, воспользовавшись тем, что ключ находился в замке зажигания.
- Приехав в деревню, подозреваемый оставил автомобиль на одной из улиц, - пояснили в правоохранительных органах РО.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело, на время расследования которого с него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до трех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU