К концу года в Каменске построят новый мост через Северский Донец

СЕГОДНЯ 12:47 2019-03-24T12:47:25+03:00

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В концу года в Каменске строители должны сдать новый мост через реку Северский Донец, который обойдется бюджету в 1 млрд 300 млн рублей.

Длина перехода составит более одного километра, при этом центральная часть будет подъемной (на пять метров), чтобы была возможность пропускать крупногабаритные суда. Проектом предусмотрены также две полосы для движения автотранспорта и тротуары для пешеходов. Работы на объекте идут ускоренными темпами, в чем убедился губернатор, прибывший познакомиться с ходом строительства.

- Развитие транспортной инфраструктуры создаст новые возможности для территории и для удобства жителей, - сказал Василий Голубев.

Напомним, ранее старый автогужевой мост через Северский Донец был признан аварийным и закрыт. Альтернатива у местных жителей пока одна - платный понтонный мост.

ИСТОЧНИК KP.RU