В Ростове-на-Дону более пяти тысяч жителей приняли участие в субботнике

СЕГОДНЯ 17:29 2019-03-24T17:29:53+03:00

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Администрация донской столицы сообщила, что в прошедшем субботнике приняли участие свыше пяти тысяч человек. Это сотрудники управляющих организаций, администраций, школ и вузов, а также волонтеры. Они убирали скверы, парки, обрезали деревья, очищали опоры и фасады зданий от объявлений. Причем субботник проходил во всех районах Ростова.

- В общей сложности было вывезено порядка более 660 тонн мусора и свалочных очагов, - говорится в официальном сообщении мэрии. - Для работы было задействовано 123 единицы специализированной техники.

В администрации напоминают, что теперь в Ростове проходит месячник чистоты, жителей города призывают присоединится к благоустройству и уборке донской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU