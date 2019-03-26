Токсичные куклы LOL: чиновники Таганрога призывают отказаться от покупки игрушек с формальдегидом

СЕГОДНЯ 10:30 2019-03-26T10:39:07+03:00

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На официальном сайте администрации города Таганрога появилось сообщение, в котором горожан предупреждают о токсичных куклах.

- По данным Департамента потребительского рынка Ростовской области детская игрушка «Кукла LOL» не соответствует требованиям безопасности (ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»), - говорится в сообщении. - В указанной продукции в несколько раз превышено содержание формальдегида и фенола.

Речь идет о конкретном производителе - Yili Hanson Trade Logistics Co., Ltd, который находится в Китае - адрес: Yining jiefang West Roal, 221, China. Именно эти данные были представлены в сертификате соответствия на товар.

Сейчас специалисты выясняют: могли ли они оказаться, в том числе и на Дону. И советуют покупателям внимательно изучать упаковку товара. И, если кукла этого производителя будет обнаружена на прилавке, то лучше положить ее обратно.

Известно, что похожие сообщения появились от имени Управлений потребительского рынка товаров и услуг Азова, Сальска и Шахт. Но пока этих кукол в Ростовской области обнаружено не было.

На самом же сайте областного Департамента говорится, что продукцию обнаружили специалисты Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. Там же говорится, что данная продукция не соответствует требованиям по превышенному содержанию формальдегида: при норме 0,1 мг/л его содержание составило от 0,17 до 0,189 мг/л (почти в два раза), а также превышен показатель фенола — при норме 0,05 мг/л его содержание составило от 0,5 до 12,8 мг/л, то есть превышение составляет от 10 до 256 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU