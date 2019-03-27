СЕГОДНЯ 10:43 2019-03-27T10:43:11+03:00

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Ростовские ученые смогут разработать новые методики создания биоматериалов, в том числе для глазного и зубного протезирования. Такие сейчас проводятся в ДГТУ под руководством профессора Сиднейского университета Майкла Свэйна. В частности, ученые проводят всестороннее исследование механического поведения материалов и тканей: то, как на них влияет химический состав, объемная структура и насыщенность жидкостью.

В помощь им приобретен немецкий рентгеновский компьютерный микротомограф Xradia Versa 520, стоимостью в сто миллионов рублей. Он куплен на средства, полученные в рамках мегагранта Правительства РФ.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории механики биосовместимых материалов ДГТУ Бориса Митрина, это оборудование способно просветить материалы с разрешением до микрона, что в сто (!) раз тоньше человеческого волоса. В результате сканирования можно увидеть механические характеристики исследуемого образца в объеме, что позволит судить об их изменениях после оперативного вмешательства или из-за различных заболеваний. Кроме того, функционал прибора позволит обнаруживать скрытые дефекты материалов, измерять в объеме их плотность и пористость, проверять качество и сравнивать с исходными моделями изделия, изготовленными с помощью аддитивных технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU