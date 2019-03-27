СЕГОДНЯ 17:53 2019-03-27T17:53:53+03:00

Выясняем, какие дороги перекроют во время подготовки и празднования Дня Победы. Фото: ГОПАЛО Ольга.

Выясняем, какие дороги перекроют во время подготовки и празднования Дня Победы

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День Победы 2019 в Ростове-на-Дону: какие дороги перекроют. По традиции, приготовления к празднику 9 Мая начнутся загодя.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Южного военного округа, уже завтра, 28 марта, к репетиции парада приступят во всех донских гарнизонах, участвующих в празднике. Кроме того, 20 марта прошла первая репетиция для водителей, которые будут управлять военной техникой.

Там же сообщили, что генеральная репетиция парада запланирована на 7 мая, а совместные назначены на 2 и 4 мая. А вот 3 мая - резервный день. Сам парад начнется в донской столице 9 мая в 10:00.

Кроме того, в мэрии города озвучили примерный график перекрытия улиц в дни проведения репетиций, но добавили, что ближе к дате в него еще могут быть внесены корректировки. Автомобилистов просят выбирать объездные пути и отнестись к происходящему с пониманием.

КОНКРЕТНО

Где и когда ограничат или перекроют движение*

2, 3 и 4 мая с 17:00 до 00:30:

- частичное ограничение движения транспортных средств по пр. Шолохова, ул. 20-я Линия, ул. Советская, ул. Большая Садовая, пр. Ворошиловский, ул. Красноармейская, пр. Шолохова на время прохождения колонны военной техники.

2, 3 и 4 мая с 17:00 до 00:30:

- будет прекращено движение транспортных средств на пл. Театральная;

7 мая с 06:00 до 24:00:

- частичное ограничение движения транспортных средств по пр. Шолохова, ул. 20-я Линия, ул. Советская, ул. Большая Садовая, пр. Ворошиловский, ул. Красноармейская, пр. Шолохова на время прохождения колонны военной техники.

7 и 9 мая с 06:00 до 24:00:

- будет прекращено движение транспортных средств на пл. Театральная;

- будет прекращено движение транспортных средств на пр. Театральный на участке ул. М. Горького - ул. Социалистическая; ул. М. Горького - ул. Ченцова на участке пер. Крепостной - ул. Каяни; на ул. Советская;

9 мая с 06:00 до 10:00:

- будет прекращено движение транспортных средств на ул. Б. Садовая на участке пер. Братский - пр. Ворошиловский;

9 мая с 06:00 до 12:00:

- частичное ограничение движения транспортных средств по пр. Шолохова, ул. 20-я Линия, ул. Советская, ул. Большая Садовая, пр. Ворошиловский, ул. Красноармейская, пр. Шолохова на время прохождения колонны военной техники.

9 мая с 06:00 до 24:00:

- будет прекращено движение транспортных средств на ул. Б. Садовая на участке пр. Ворошиловский - пл. Театральная.

* Ориентировочный план перекрытия дорог во время репетиций парада.

ИСТОЧНИК KP.RU