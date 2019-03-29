В Таганроге водитель Volkswagen Polo сбил двух пешеходов

СЕГОДНЯ 10:31 2019-03-29T10:31:04+03:00

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В четверг, 28 марта, в Таганроге иномарка сбила двух человек. Как рассказали в областной автоинспекции, дорожное происшествие случилось вечером (около половины девятого) на Мариупольском шоссе.

- 36-летний водитель Volkswagen Polo допустил наезд на двух мужчин (1991 и 1984 годов рождения), которые шли по проезжей части по ходу движения, - рассказали в областной автоинспекции.

Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Напомним, на прошлой неделе в Батайске произошла трагедия — машина сбила девочку, которая переходила дорогу. Спасти школьницу не удалось, она скончалась в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU