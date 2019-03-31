2019-03-31T18:57:58+03:00
Происшествия

В Таганроге вновь произошло обрушение коллектора

На этот раз ЧП случилось на ул. Штыба
Александр СТЕПАНОВ
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В Таганроге аварийные бригады устраняют последствия обрушения коллектора. Фото: МУП "Водоканал".В Таганроге аварийные бригады устраняют последствия обрушения коллектора. Фото: МУП "Водоканал".
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Очередное обрушение коллектора произошло в Таганроге накануне, в субботу, 30 марта, около трех часов в районе пересечения ул. Штыба и Конторской — это в полукилометре от северной окраины центрального городского парка им. Горького.

По данным местного водоканала, случился так называемый подпор канализации — т. е. уровень сточных вод повысился настолько, что коллектор «встал».

- Обрушился самотечный канализационном коллектор диаметром 1,2 метра, - уточнили в водоканале. - В воскресенье, 31 марта, в месте обрушение выполнили разрытие, подпор сбили. Оказался разрушен свод железобетонного трубопровода. Для полного устранения причин ЧП понадобится замена участка канализационного самотечного коллектора на протяжении 25 метров, от одного колодца до другого.

Настоящие проблемы с городским коллектором в Таганроге были зафиксированы весной прошлого года — как раз примерно марте-апреле, тогда, после ряда провалов грунта на ул. Шило, городские власти начали проводить санацию (восстановление путем замены аварийных участков) коллектора на протяжении полутора километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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