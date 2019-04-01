«Когда я родилась, папа не поверил»: Поклонники поделились с Викторией Лопыревой шутками на 1 апреля

СЕГОДНЯ 10:42 2019-04-01T10:42:01+03:00

Красавица попросила рассказать о том, как над ними подшучивали

Изменить размер текста: A A

Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева без дела в декрете не сидит, красавица активно общается с поклонниками своего Инстаграм. На этот раз Виктория решила посвятить пост Дню смеха.

- Жду от вас самые оригинальные розыгрыши и шутки, которые с вами когда-либо случались или как это делали вы!

Подписчики живо откликнулись на предложение.

- У моих друзей мама была в отпуске, я звоню им 1 апреля и говорю, идите срочно на вокзал мама приехала дозвониться до вас не может: ну они сходили в 9 утра, теперь вспоминаем утреннюю пробежку 10 летней давности, - вспомнила шутница.

Были и такие примеры:

- Решила сегодня подшутить над родителями, якобы 27 июня выхожу замуж ( при этом не имея парня), теперь мне сказали ничего не знаем: 27 съезжаешь, - рассказала одна.

lopyrevavika Первое Апреля - никому не верю?

- Когда я родилась, а это 1 апреля, папа не поверил, - поделилась другая.

- Муж сделал предложение 13 лет назад, если что всегда говорит: пошутил же ведь, - добавила еще одна поклонница модели. - Вот так и живет.

Еще один случай вспомнила другая Интернет-поклонница блондинки:

- Мне муж на первое апреля подарил новую машину. Вывел с закрытыми глазами на парковку на верхний этаж и показал на стоящее там авто. Я ему говорю: ну и что, чья то машина красивая. А он мне протягивает ключи и говорит - это твоя! Вот такие бывают приятные шутки! Люблю свою машинку Range Rover, а мужа еще больше!!!

ИСТОЧНИК KP.RU