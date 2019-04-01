«Береги себя, Влада!»: «Русская русалка» Влада Чигирева показала и рассказала о секретах идеального шпагата

СЕГОДНЯ 16:55 2019-04-01T16:55:20+03:00

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Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева из Ростова-на-Дону поделилась с подписчиками лайфхаком идеального шпагата, проиллюстрировав его тематическим снимком.

- Печальный собственный опыт мне показал, что без должной разминки возрастает риск получения травмы, а при боли ты не можешь работать на полную, как бы ты этого не хотел (тут на передний план выходит инстинкт самосохранения, а у кого он притуплен - появляется боязнь, что все может перерасти в более серьезную форму), - написала она в своем Инстаграм. - А если ты не можешь работать, то твоя спортивная мечта и цель отдаляется все дальше и дальше. Так что, дорогие начинающие спортсмены, не повторяйте моих ошибок и начинайте разминаться смолоду.

chigirevavlada Начинайте разминаться смолоду

Поклонники изумились растяжкой спортсменки, пожелав ей: «Береги себя, Влада».

Пост с фото «Русской русалки» собрал несколько тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU