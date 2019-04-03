2019-04-03T12:31:47+03:00
Общество

В центре Ростова-на-Дону вандалы изувечили фонтан «Львы»

С большим трудом удалось свести краску
Ольга ГОПАЛО
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С большим трудом коммунальщикам удалось свести краску. Фото: администрация Ростова-на-Дону.С большим трудом коммунальщикам удалось свести краску. Фото: администрация Ростова-на-Дону.
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В мэрии Ростова-на-Дону рассказали, что вандалы изувечили один из самых известных фонтанов центре донской столицы, что находится на площади Советов. Известно, что архитектурно-скульптурный комплекс «Львы» был построен больше века назад. Часто возле двух лежащих по краям фонтана львами фотографируются туристы и сами горожане. Однако неизвестные расписали граффити стены достопримечательности так, что коммунальщикам с большим трудом удалось избавиться от нихю

В свою очередь, чиновники просят горожан бережному относится ко всему, что делает наш город комфортным и неповторимым, особенно к его историческим объектам.

Напомним, к столетию этого комплекса был проведен капитальный ремонт объекта. По задумке авторов, львы олицетворяли храбрость и силу.Скульптурная композиция выполнена в неоклассическом стиле направления модерн, который отлично сочетается с архитектурной особенностью банка, напротив которого стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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