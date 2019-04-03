2019-04-03T16:04:56+03:00
Общество

В Ростовской области судебный пристав присвоил четверть миллиона рублей должника

Он распорядился ими по своему усмотрению
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области судебный пристав присвоил четверть миллиона рублей должника.В Ростовской области судебный пристав присвоил четверть миллиона рублей должника.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Ростовской области судебного пристава подозревают в совершении преступления. Инцидент произошел в Азовском районе Дона. Как рассказали в Управлении федеральной службы судебных приставов по региону, у их сотрудника находилось в разработке исполнительное производство, по которому он должен был взыскать с должника чуть больше 250 тысяч рублей.

В итоге, денежную сумму должник человеку в форме принес, а тот выдал ему постановление об окончании исполнительного производства. При этом деньги должника на депозитный счет так и не пришли.

В ведомстве добавили - есть информация, что их сотрудник распорядился ими по своему усмотрению. Однако пока еще по данному факту проводится разбирательство. В управлении в свою очередь добавили, что обвинение по возбужденному уголовному делу судебному приставу не предъявлено, а мера пресечения для подозреваемого не выбрана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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