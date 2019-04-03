В Ростовской области судебный пристав присвоил четверть миллиона рублей должника
В Ростовской области судебного пристава подозревают в совершении преступления. Инцидент произошел в Азовском районе Дона. Как рассказали в Управлении федеральной службы судебных приставов по региону, у их сотрудника находилось в разработке исполнительное производство, по которому он должен был взыскать с должника чуть больше 250 тысяч рублей.
В итоге, денежную сумму должник человеку в форме принес, а тот выдал ему постановление об окончании исполнительного производства. При этом деньги должника на депозитный счет так и не пришли.
В ведомстве добавили - есть информация, что их сотрудник распорядился ими по своему усмотрению. Однако пока еще по данному факту проводится разбирательство. В управлении в свою очередь добавили, что обвинение по возбужденному уголовному делу судебному приставу не предъявлено, а мера пресечения для подозреваемого не выбрана.
ИСТОЧНИК KP.RU