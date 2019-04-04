2019-04-04T10:36:48+03:00
Общество

Отключения света 5 апреля 2019 Ростов-на-Дону: где и когда

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируются отключения света
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируются отключения света.Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируются отключения света.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Отключения света 5 апреля 2019 Ростов-на-Дону: где и когда. Известно, что ближайшая пятница, принесет неудобства некоторым жителям донской столицы, которые расположены в Северном и Западном жилых массивах, а также в микрорайоне Чкаловском.

Так, с 09:00 до 17:00 электричество отключат на улице 339 Стрелковой Дивизии, 21/3.

Кроме того, в это же самое время света не будет на улице Лихачева, 15-35 и 12-42, улице 12-го Декабря, 51-69 и 70-92, улице Карбышева, 33-41 и улице Грисенко, 16-40.

Не будут работать телевизоры, холодильники и микроволновки в многоэтажках на улице Штахановского 10/4, 14, 14/1, 14/2.

Ну, и наконец, плановые отключения запланированы с 10:00 до 15:00 на проспекте Космонавтов, 17, 17/1, 17/2, 17/3, а также и гимназии № 76, что на улице Волкова, 5/6.

Как подчеркивают энергетики, цель этих работ не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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