Правительство Ростовской области приобретает за 14 млн рублей немецкие танки времен Великой Отечественной

СЕГОДНЯ 10:40 2019-04-05T10:41:04+03:00

Экспонаты должны быть точными копиями тех, что воевали в тот период. Фото: Андрей ДЯТЛОВ

Полноразмерные копии боевой техники Вермахта, воевавшей на Миус-фронте, изготовленные в Самаре, привезут в музей «Самбекские высоты» в течение восьми месяцев

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До конца осени в военно-исторический музей «Самбекские высоты», который создается в настоящее время под Таганрогом, где уже стоит одноименный мемориальный комплекс, прибудут на постоянную экспозицию три немецких гусеничных боевых машины времен Великой Отечественной.

Точнее — точные копии тех, что воевали в тех самых местах летом 1943-го.

По условиям техзадания (заказчиком конкурса по выбору подрядчика выступает Таганрогский историко-архитектурный музей-заповедник), это должны быть танки «Тигр» (Pz.Kpfw.VI Ausf E) и «Пантера» (Pz.Kpfw.V Ausf D2), а также самоходка «Арт-Штурм» (StuG III Ausf G).

Что примечательно, это будет полноразмерная техника: длина танков, например, будет порядка 8,5 м, а штурмового самоходного орудия — без малого семь метров.

«Внешний вид копий с любого ракурса (должен быть) максимально приближен к реальным, участвовавших в боевых действиях на Миус-фронте в период августа 1943 года (коэффициент соответствия не менее 95%). Элементы корпуса, башен, ходовой части, гусеничных траков, навесного оборудования и видимые детали вооружения изготавливаются в соответствии с историческими чертежами военной техники. Они (должны быть) изготовлены из металла на силовом каркасе, исключающим любые деформации под воздействием атмосферных осадков, - говорится в техническом задании. - Схема окраски (должна) соответствовать окраске техники августа 1943 года частей Вермахта, соответствующего периода: базовый цвет – темно-желтый, при нанесении камуфляжа используется еще не менее двух цветов – оливково-зеленый и красно-коричневый. Дивизионные эмблемы наносятся черной и белой краской, порядковые номера машин красной и белой краской».

За право поставить технику в будущий музей боролись три участника — две фирмы из Самары и индивидуальный предприниматель из Ростовской области. Максимальная цена контракта составляла 18 млн рублей. Одну из самарских компаний из числа претендентов исключили из-за несоответствия условиям конкурса, вторая — победила, предложив выполнить контракт за 14,1 млн рублей.

А ростовский ИП, уточнили в правительстве региона, тоже без работы не останется: он изготовит для музея советский танк Т-34 и немецкую 105-мм пушку.

Как сообщала ранее «КП», вообще, в соответствии с внесенными донским парламентом поправками в бюджет на 2019 год, предусмотрено почти 400 млн рублей на внутреннюю экспозицию «Самбекских высот».

ИСТОЧНИК KP.RU