СЕГОДНЯ 12:46 2019-04-05T12:46:11+03:00

Выясняем, где и когда 6-8 апреля 2019 в Ростове-на-Дону пройдут отключения света. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где и когда 6-8 апреля 2019 в Ростове-на-Дону пройдут отключения света

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Отключение света в Ростове-на-Дону 6-8 апреля 2019: где и когда. Как рассказали энергетики, отключения электроэнергии не прекратятся и в выходные. Кроме того, с них у некоторых жителей города начнется и начало следующей рабочей недели.

Однако специалисты уверяют: все отключения плановые, их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света

6 апреля с 09:00 до 17:00:

- ул. Красноармейская 188-190, 194-210, 216, 222; ул. М. Горького 195, 199-201; просп. Чехова 84-90, 79; пер. Университетский 109, 115, 115А.

6-7 апреля с 09:00 до 17:00:

- ул. Журавлева 37-39, 30-48; ул. Социалистическая 164-186, 167-181; ул. Б. Садовая 142-144; пер. Крепостной 59.

6-7 апреля с 09:00 до 16:00:

- пер. Краснофлотский 22; ул. Искусственная 29; ул. Нижегородская 31.

7 апреля с 09:00 до 17:00:

- ул. Красноармейская 188-190, 194-210, 216, 222; ул. М. Горького 195, 199-201; просп. Чехова 84-90, 79; пер. Университетский 109, 115, 115А.

8 апреля с 09:00 до 17:00:

- ул. Богачёва 2-22; ул. Всесоюзная 216-222, 187-229; пер. Крестьянский 4-34, 7-39; ул. Набережная 191-199; пер. Флотский 3-11, 2-16; ул. Циолковского 98-142.

ул. Вити Черевичкина 3-7, 15/10, 15/12; ул. 28-я линия 1-9, 2-18; ул. Ереванская 1/7, 3-11, 2-14; пл. Толстого 9/2, 15, 17

8 апреля с 10:00 до 13:00:

- ул. Пушкинская 98-100 .

*По данным Донэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU