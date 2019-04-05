«Кошачий прогиб и модельное лицо»: «Русская Русалка» Влада Чигирева опубликовала фото в купальнике на пляже
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева порадовала подписчиков атмосферным снимков. В своем Инстаграм «Русская русалка» - так называют спортсменок-чемпионок болельщики, опубликовала атмосферный снимок. На нем она на пляже в купальнике.
- На этом месте должен был быть кошачий прогиб и модельное лицо, но я слишком много ржу, поэтому кадр не вышел, - честно написала она.
Однако подписчики не согласились с мнением спортсменки из Ростовской области, поставив под ее снимками несколько сотен лайков и оставив десятки комментариев в духе «Очень красивая».
К слову, Влада еще и держит поклонников в курсе того, что происходит со спортсменками.
- До отлета на первый этап кубка мира в Казани осталось всего лишь девять дней, проходить соревнования будут с 19 апреля, - добавила она информативности своему посту. - Признаться, силы уже на исходе, а так как на улыбку мы задействуем меньше мышц, чем на все остальные эмоции - команда старается больше шутить и улыбаться.
А после этого подытожила: «А вообще настрой боевой и хочется уже быстрее приблизиться к старту».
ИСТОЧНИК KP.RU