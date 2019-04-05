2019-04-05T16:11:55+03:00
Общество

«Кошачий прогиб и модельное лицо»: «Русская Русалка» Влада Чигирева опубликовала фото в купальнике на пляже

Сотни подписчиков оценили юмор спортсменки
ГОШЕВ Игорь
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Сотни подписчиков оценили юмор спортсменки. Фото: Инстаграм Влады Чигиревой.Сотни подписчиков оценили юмор спортсменки. Фото: Инстаграм Влады Чигиревой.
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Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева порадовала подписчиков атмосферным снимков. В своем Инстаграм «Русская русалка» - так называют спортсменок-чемпионок болельщики, опубликовала атмосферный снимок. На нем она на пляже в купальнике.

- На этом месте должен был быть кошачий прогиб и модельное лицо, но я слишком много ржу, поэтому кадр не вышел, - честно написала она.

Однако подписчики не согласились с мнением спортсменки из Ростовской области, поставив под ее снимками несколько сотен лайков и оставив десятки комментариев в духе «Очень красивая».

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На этом месте должен был быть кошачий прогиб и модельное лицо
1492 отметок «Нравится»15 комментариевInstagram

К слову, Влада еще и держит поклонников в курсе того, что происходит со спортсменками.

- До отлета на первый этап кубка мира в Казани осталось всего лишь девять дней, проходить соревнования будут с 19 апреля, - добавила она информативности своему посту. - Признаться, силы уже на исходе, а так как на улыбку мы задействуем меньше мышц, чем на все остальные эмоции - команда старается больше шутить и улыбаться.

А после этого подытожила: «А вообще настрой боевой и хочется уже быстрее приблизиться к старту».

ИСТОЧНИК KP.RU

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