2019-04-06T15:10:11+03:00
Происшествия

В Новочеркасске 22-летний парень попался на краже ювелирных украшений

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Новочеркасске оперативники задержали 22-летнего местного жителя, подозреваемого в краже. Согласно официальной версии, он через незапертую дверь проник в домовладение, откуда похитил ювелирные украшения и деньги.

- Украденное имущество он сдал в ломбард, а деньги потратил, - рассказали в полиции, добавив, что сумма ущерба – 45 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, на время которого с молодого человека взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, ранее стало известно, что в Каменском районе 59-летний мужчина попался на краже стиральной машины и шторы. Оказалось, что он уже был судим за похожие преступления. Учитывая его криминальные "подвиги", подозреваемого взяли под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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