«Мисс Россия» Татьяна Котова рассказала, как ест макароны по-флотски и худеет

СЕГОДНЯ 14:05 2019-04-08T14:05:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Как известно, у «Мисс Россия» Татьяны Котовой идеальная фигура. Ее она демонстрирует чуть ли не каждый день — то на сцене (девушка занимается сольной карьерой певицы, - прим. автр.), то на своей странице в Инстаграм. Но, оказывается, даже она позволяет себе разные гастрономические шалости, о чем доверительно поведала своим подписчикам.

- Я позволяю себе раз в неделю есть все, что хочу, но в остальные дни контролирую себя в питании. Вот такой маленький секрет моей фигуры, - написала Котова в своем микроблоге. - Всю неделю я строго соблюдаю полезное малокалорийное питание, а в один из дней ем одно любое блюдо до 16:00, которое очень хочу!

А дальше проиллюстрировала, чтобы это могло быть: например, сыр, картофель фри, пицца, мороженое, шоколад, конфеты.

Свой пост она завершила словами: «Поэтому часто встречаю удивленные взгляды: ты ешь макароны по-флотски вареники, пиццу, пьешь шампанское с клубникой и шоколадом?».

Многие подписчики знают про такой прием.

- Я тоже позволяю раз в неделю кушать не болен 2 000 ккал, но зато сладкое, - написала одна из Интернет-поклонниц.

- И я позволяю себе бургер раз в неделю, - призналась другая.

На что одна из подписчиц ответила: «Я просто позволяю себе быть самой собой».

ИСТОЧНИК KP.RU