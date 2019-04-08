2019-04-08T14:05:15+03:00
Общество

«Мисс Россия» Татьяна Котова рассказала, как ест макароны по-флотски и худеет

Поклонники удивились гастрономическим пристрастиям красавицы
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Поклонники удивились гастрономическим пристрастиям красавицы. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.Поклонники удивились гастрономическим пристрастиям красавицы. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
Изменить размер текста:

Как известно, у «Мисс Россия» Татьяны Котовой идеальная фигура. Ее она демонстрирует чуть ли не каждый день — то на сцене (девушка занимается сольной карьерой певицы, - прим. автр.), то на своей странице в Инстаграм. Но, оказывается, даже она позволяет себе разные гастрономические шалости, о чем доверительно поведала своим подписчикам.

- Я позволяю себе раз в неделю есть все, что хочу, но в остальные дни контролирую себя в питании. Вот такой маленький секрет моей фигуры, - написала Котова в своем микроблоге. - Всю неделю я строго соблюдаю полезное малокалорийное питание, а в один из дней ем одно любое блюдо до 16:00, которое очень хочу!

А дальше проиллюстрировала, чтобы это могло быть: например, сыр, картофель фри, пицца, мороженое, шоколад, конфеты.

Свой пост она завершила словами: «Поэтому часто встречаю удивленные взгляды: ты ешь макароны по-флотски вареники, пиццу, пьешь шампанское с клубникой и шоколадом?».

Многие подписчики знают про такой прием.

- Я тоже позволяю раз в неделю кушать не болен 2 000 ккал, но зато сладкое, - написала одна из Интернет-поклонниц.

- И я позволяю себе бургер раз в неделю, - призналась другая.

На что одна из подписчиц ответила: «Я просто позволяю себе быть самой собой».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«ЭкстраЛайт»: новая программа автокредитования от ВТБ со ставкой от 3,5% годовых
В 2019 году власти Дона потратят 700 миллионов рублей на коммунальную технику
В Ростове-на-Дону клиника без лицензии пообещала подобрать программу для похудения на основе генетических исследований
«Осторожно, вызывает привыкание»: «Мисс Интерконтинеталь» Валентина Расулова поделилась рецептом фирменного блюда
Никто из застройщиков не вызвался построить школу на 1100 учеников в Левенцовке
«Вы тут на себя не похожи»: Третья жена футболиста Тарасова опубликовала фото пятилетней давности
Как выбрать выгодный вариант при покупке квартиры в Ростове?
Беременность Виктории Лопыревой предсказала ее визажист
Победителей всероссийского ТВ-конкурса «Студенческий ТЭФИ» объявят в Ростове-на-Дону
День выпускника ЮФУ-2019 в Ростове-на-Дону: где и когда пройдет
Обмотали пленкой: жители Ростова-на-Дону отомстили соседу, который оставлял машину во дворе где попало
В Ростове-на-Дону нашлась 13-летняя школьница, которую искали все выходные
В Ростов-на-Дону прибудет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
В Ростове-на-Дону сгорел частный автосервис
Погода на неделю 8-14 апреля 2019 в Ростове-на-Дону: дожди, ветер и потеплеет до плюс 21 градуса
Отключение света в Ростове-на-Дону 9 апреля 2019: где и когда
"Василий, да ты полиглот": Баста зачитал рэп на французском языке
"Помогите на Ferrari 488": в центре Ростова-на-Дону молодой человек собирал деньги на спорткар
ГК «Ростов-Дон» победил в гостях венгерский «Ференцварош» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Около половины жителей Ростовской области недовольны ценами и качеством услуг в сфере ЖКХ
В центре Ростова-на-Дону задержан карманник, орудовавший в общественном транспорте
В Ростове-на-Дону десятки домов на новой неделе на сутки останутся без холодной воды
«Мисс Россия»-2019: стартовало Интернет-голосование конкурса, в котором участвуют две девушки из Ростовской области