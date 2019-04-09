Известный актер Егор Бероев провел мастер-класс для осужденных женщин в азовской колонии

СЕГОДНЯ 15:14 2019-04-09T15:18:41+03:00

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Известный российский актер Егор Бероев побывал в женской колонии, где провел творческую встречу с заключенными и дал мастер-класс. Звезда «Турецкого гамбита» признался, что планирует снять фильм о женщинах, которые из-за своей глупости и ошибок оказался за решеткой.

- Егор Бероев посетили Дом ребенка пр колонии, отделение для совместного проживания женщин с детьми, - рассказали в службе исполнения наказания. - Также побывал в жилых отрядах, где ознакомился с бытовыми условиями, на производственном участке.

На протяжении всего визита актеры общались с осужденными женщинами, интересовались их судьбами, а также планами на будущее, после освобождения.

- Мы работаем над сценарием к художественному фильму, где главной героине предстоит пройти испытания, в том числе и, оказавшись в местах лишения свободы, – поделился творческими планами Егор Бероев. – А для достоверности необходимо своими глазами увидеть условия содержания, пообщаться с осужденными, черпать реальные жизненные истории.

ИСТОЧНИК KP.RU