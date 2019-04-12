2019-04-12T18:02:26+03:00
Общество

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 13-14 апреля 2019: ливень и до плюс 19 градусов

Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дон в ближайшие выходные 13-14 апреля 2019
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дон в ближайшие выходные 13-14 апреля 2019. Фото: ГОПАЛО ОЛьгаВыясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дон в ближайшие выходные 13-14 апреля 2019. Фото: ГОПАЛО ОЛьга
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Погода в Ростове-на-Дону на выходные 13-14 апреля 2019: ливень и до плюс 19 градусов. Так пока утверждают метеорологи.

Уже к вечеру пятницы, 12 апреля, похолодает до плюс 13 градусов, возможно где-то даже будет накрапывать дождик. В субботу, 3 апреля, от 13 до 16 градусов тепла в дневные часы. Будет облачно, а во второй половине дня возможен ливень. Ветер усилится до 12 метров в секунду.

В воскресенье, 14 апреля, осадки, если и пойдут, то только в первой половине дня, потом распогодится и будет солнечно. К тому же, в этот день температура воздуха будет до плюс 19 градусов со знаком плюс. Ветер утихнет.

Все эти дни атмосферное давление - ниже нормы или в ее пределах. К слову, начало следующей рабочей недели тоже не принесет особых сюрпризов горожанам. Сильный ветер хмуро и до плюс 17 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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