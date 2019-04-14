В Таганроге во время аварии пострадали два человека

СЕГОДНЯ 18:24 2019-04-14T19:23:56+03:00

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В Таганроге местные автоинспекторы разбираются в обстоятельствах аварии, которая случилась в ночь с 13 на 14 апреля. По предварительным данным, на улице Греческой иномарка на скорости врезался в припаркованный грузовик. Удар был такой силы, что легковушка получила серьезные повреждения.

- В больницу доставили двух человек, - написали в социальных сетях.

В комментариях очевидцы пишут, что водитель легкового автомобиля «родился в рубашке», так как от машины практически ничего не осталось.

Напомним, неделю назад на трассе Ростов - Волгодонск погибли три человека (два брата и девушка). Машина, в которой они находились, на скорости врезалась в большегруз. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель легковушки, который не уступил дорогу, выезжая со второстепенной.

ИСТОЧНИК KP.RU