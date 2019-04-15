В Ростове-на-Дону на Чкаловском неизвестный устроил стрельбу и скрылся
По факту проводится проверка
Полицейские ищут хулигана.Фото: Артем ЛЕНЦ
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В Ростове-на-Дону разыскивают «Ладу Калину», на которой, по предварительным данным, скрылся хулиган, устроивший стрельбу на улице Украинской.
- По предварительным данным, мужчина, находясь в салоне автомобиля, начал стрелять в воздух из травматического пистолета, после чего скрылся, - пояснили в правоохранительных органах.
Во время происшествия никто не пострадал.
- Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого, - сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU