2019-04-15T17:41:42+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на Чкаловском неизвестный устроил стрельбу и скрылся

По факту проводится проверка
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Полицейские ищут хулигана.Полицейские ищут хулигана.Фото: Артем ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону разыскивают «Ладу Калину», на которой, по предварительным данным, скрылся хулиган, устроивший стрельбу на улице Украинской.

- По предварительным данным, мужчина, находясь в салоне автомобиля, начал стрелять в воздух из травматического пистолета, после чего скрылся, - пояснили в правоохранительных органах.

Во время происшествия никто не пострадал.

- Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого, - сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сравни-ка: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова опубликовала фото с новой «Мисс Россия-2019»
В Ростовской области ищут 80-летнюю пенсионерку
Погода в Ростове-на-Дону на неделю 15-21 апреля 2019: дожди до четверга и до минус одного градуса
Отключение света 16 апреля 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
В Ростове-на-Дону к 7 годам приговорен вербовщик боевиков
Перенесена дата открытия нового кладбища Ростова-на-Дону
На ремонт проспекта Королева в Ростове выделят 71 миллион рублей
В Ростовской области в аварии пострадали три человека
Ретро-снимок Ирины Аллегровой с короткой стрижкой восхитил поклонников певицы
В Ростове-на-Дону в изолятор передали тапочки с сим-картами
У мемориала «Самбекские высоты» почтят память бойцов Великой Отечественной
ВТБ отменил комиссию за денежные переводы с банком «Возрождение»
Дорогам Ростова-на-Дону поставили "четыре с минусом"
В Ростове-на-Дону на Садовой потушили пожар в заброшенном здании
В Ростове-на-Дону иномарка вылетела на "проклятый" перекресток и перевернулась
Анастасия Костенко призвала участниц конкурса "Мисс Россия 2019" воздержаться от негативных высказываний в адрес друг друга
В Таганроге во время аварии пострадали два человека
В Ростове-на-Дону пьяная девушка обворовала свою подружку
МЧС: в Волгодонске на территории больницы тлел утеплитель
Жительница Ростова-на-Дону предлагает отменить побелку деревьев
В Ростове-на-Дону мужчина ограбил знакомую, которая отказалась занять ему денег