В Ростове-на-Дону на Чкаловском неизвестный устроил стрельбу и скрылся

СЕГОДНЯ 17:41 2019-04-15T17:41:42+03:00

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В Ростове-на-Дону разыскивают «Ладу Калину», на которой, по предварительным данным, скрылся хулиган, устроивший стрельбу на улице Украинской.

- По предварительным данным, мужчина, находясь в салоне автомобиля, начал стрелять в воздух из травматического пистолета, после чего скрылся, - пояснили в правоохранительных органах.

Во время происшествия никто не пострадал.

- Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого, - сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU