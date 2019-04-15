2019-04-15T19:41:09+03:00
Общество

Сравни-ка: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова опубликовала фото с новой «Мисс Россия-2019»

В свое время девушка также участвовала в этом конкурсе красоты и вошла в ТОП-10
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
В свое время девушка также участвовала в этом конкурсе красоты и вошла в ТОП-10. Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.В свое время девушка также участвовала в этом конкурсе красоты и вошла в ТОП-10. Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.
Изменить размер текста:

Конкурс «Мисс Россия 2019» уже отгремел, а эмоции по поводу первой красавицы страны не утихают. Вот и «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова из Ростова-на-Дону опубликовала снимок со своей землячкой. Надо сказать, что в свое время девушка также участвовала в этом конкурсе и вошла в ТОП-10 первых красавиц. Однако в нынешнем году Валентина уже сидела в зрительном зале и наслаждалась шоу.

- По традиции фото с новой «Мисс Россия 2019», - подписала она снимок в своем Инстаграм.

И поклонники сразу же принялись осыпать ее комплиментами:

- Валя, по мне, она не сравнится с тобой-красотой, - написал один из подписчиков Расуловой.

- Я не для сравнения фото выложила, - ответила ему хозяйка странички.

rasulova_valentinarasulova_valentina
По традиции фото с новой #миссроссия2019
1464 отметок «Нравится»102 комментариевInstagram

Многие признали, что нынешняя победительница получилась на этом снимке не очень удачно и набросились с упреками на Расулову: «Ну можно было бы и поудачнее для девушки фото выложить. Валя! Эгоистка», «Надеюсь она просто очень счастлива и это слегка эмоциональная улыбка!» и «Девочка очень красивая, просто неудачное фото, посмотрите ее Инстаграм».

Но были те, кто заступился за Валентину:

- Думаю, Валя не специально выбрала такое фото, просто после конкурсов это делается в спешке, скорее всего не нашлось других кадров, - написала одна из ее поклонниц.

А В ЭТО ВРЕМЯ

"Мисс Россия 2019" Алина Санько выиграла главный конкурс страны. Об этом мы поговорили в студии радио "Комсомольская правда-Ростов" на 89,8 FM (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростовской области ищут 80-летнюю пенсионерку
Погода в Ростове-на-Дону на неделю 15-21 апреля 2019: дожди до четверга и до минус одного градуса
Отключение света 16 апреля 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
В Ростове-на-Дону к 7 годам приговорен вербовщик боевиков
В Ростове-на-Дону на Чкаловском неизвестный устроил стрельбу и скрылся
Перенесена дата открытия нового кладбища Ростова-на-Дону
На ремонт проспекта Королева в Ростове выделят 71 миллион рублей
В Ростовской области в аварии пострадали три человека
Ретро-снимок Ирины Аллегровой с короткой стрижкой восхитил поклонников певицы
В Ростове-на-Дону в изолятор передали тапочки с сим-картами
У мемориала «Самбекские высоты» почтят память бойцов Великой Отечественной
ВТБ отменил комиссию за денежные переводы с банком «Возрождение»
Дорогам Ростова-на-Дону поставили "четыре с минусом"
В Ростове-на-Дону на Садовой потушили пожар в заброшенном здании
В Ростове-на-Дону иномарка вылетела на "проклятый" перекресток и перевернулась
Анастасия Костенко призвала участниц конкурса "Мисс Россия 2019" воздержаться от негативных высказываний в адрес друг друга
В Таганроге во время аварии пострадали два человека
В Ростове-на-Дону пьяная девушка обворовала свою подружку
МЧС: в Волгодонске на территории больницы тлел утеплитель
Жительница Ростова-на-Дону предлагает отменить побелку деревьев
В Ростове-на-Дону мужчина ограбил знакомую, которая отказалась занять ему денег