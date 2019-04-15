Сравни-ка: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова опубликовала фото с новой «Мисс Россия-2019»

15 Апр 19:41 2019-04-15T19:41:09+03:00

В свое время девушка также участвовала в этом конкурсе красоты и вошла в ТОП-10. Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.

В свое время девушка также участвовала в этом конкурсе красоты и вошла в ТОП-10

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Конкурс «Мисс Россия 2019» уже отгремел, а эмоции по поводу первой красавицы страны не утихают. Вот и «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова из Ростова-на-Дону опубликовала снимок со своей землячкой. Надо сказать, что в свое время девушка также участвовала в этом конкурсе и вошла в ТОП-10 первых красавиц. Однако в нынешнем году Валентина уже сидела в зрительном зале и наслаждалась шоу.

- По традиции фото с новой «Мисс Россия 2019», - подписала она снимок в своем Инстаграм.

И поклонники сразу же принялись осыпать ее комплиментами:

- Валя, по мне, она не сравнится с тобой-красотой, - написал один из подписчиков Расуловой.

- Я не для сравнения фото выложила, - ответила ему хозяйка странички.

rasulova_valentina По традиции фото с новой #миссроссия2019

Многие признали, что нынешняя победительница получилась на этом снимке не очень удачно и набросились с упреками на Расулову: «Ну можно было бы и поудачнее для девушки фото выложить. Валя! Эгоистка», «Надеюсь она просто очень счастлива и это слегка эмоциональная улыбка!» и «Девочка очень красивая, просто неудачное фото, посмотрите ее Инстаграм».

Но были те, кто заступился за Валентину:

- Думаю, Валя не специально выбрала такое фото, просто после конкурсов это делается в спешке, скорее всего не нашлось других кадров, - написала одна из ее поклонниц.

А В ЭТО ВРЕМЯ

"Мисс Россия 2019" Алина Санько выиграла главный конкурс страны. Об этом мы поговорили в студии радио "Комсомольская правда-Ростов" на 89,8 FM (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU