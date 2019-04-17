«Золотая маска» у ростовчан! Спектакль «Волшебная страна» Театра 18+ стал лауреатом престижной премии

СЕГОДНЯ 17:20 2019-04-17T18:14:58+03:00

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Во вторник, 16 апреля, в Москве на исторической сцене Большого театра вручили премию «Золотая маска». Среди тех, кто вышел на сцену, были и ростовчане. Спектакль «Волшебная страна» Театра 18+ (постановка режиссера Всеволода Лисовского) стала лучшей в конкурсе «Эксперимент».

Напомним, Ростовский театр современной драматургии был создан в 2013 году.

- Мы ориентируемся на прогрессивного зрителя, который готов к экспериментам с формой и действием на сцене, ведь Театр 18+ – единственное место в городе, благодаря которому можно отправиться на спектакль-путешествие по улицам старого Ростова, в бывшем помещении склада увидеть спектакль-хоррор, узнать в постановке себя и своего начальника или оказаться прямо на сцене рядом с главным героем, - так так позиционирует себя театр.

К слову, национальная театральная Премия «Золотая маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU