Житель Веселовского района украл у знакомого два ружья и 250 патронов

СЕГОДНЯ 15:49 2019-04-19T15:49:55+03:00

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В Веселовском районе под следствием оказался местный житель, которого считают причастным к краже. Согласно официальной версии, 32-летний мужчина, побывав в гостях у потерпевшего, выяснил, где находится металлический ящик с оружием. Ночью он вернулся и стащил из подвала бани сейф, который на машине вывез за поселок.

- Вскрыл ящик, забрал два гладкоствольных ружья и 250 патронов к нему, а остальное выбросил, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. - Подозреваемый спрятал украденные ружья в мусорных баках, а боеприпасы в собачьей будке.

По факту кражи и хищения оружия возбуждено уголовное дело, на время расследования которого с мужчины взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU