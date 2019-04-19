2019-04-19T16:32:35+03:00
Общество

«Неделя без турникетов»: Ростовские школьники и студенты узнали, как ремонтируют локомотивы

Ростовский-на-Дону электровозоремонтный завод организовал экскурсию и тематическую викторину в рамках всероссийской акции
Ольга КУБЫШЕВА
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«Неделя без турникетов»: Ростовские школьники и студенты узнали, как ремонтируют локомотивы«Неделя без турникетов»: Ростовские школьники и студенты узнали, как ремонтируют локомотивыФото: Ольга КУБЫШЕВА
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С 15 по 19 апреля проходит Всероссийская акция «Неделя без турникетов», цель которой - информирование о деятельности ведущих предприятий России. Одним из участников этой акции стал Ростовский-на-Дону электровозоремонтный завод (входит в ГК «ЛокоТех»). За время ее проведения предприятие посетили свыше ста ростовских школьников и студентов, в числе них и воспитанники школы-интерната № 29.

Известно, что ребята побывали в цехах основного производства, где смогли увидеть, как ремонтируются и обретают вновь свою мощь локомотивы. Их экскурсоводами стали работники завода. Гостеприимные хозяева рассказали и об его истории, и о перспективах развития, познакомили с рабочими профессиями и корпоративной культурой компании. А по окончании акции для гостей организовали тематическую викторину: самые смекалистые получили брендированные сувениры.

- Экскурсия получилась динамичной и информативной, - рассказала участница акции Галина Кочура. - Можно было воочию увидеть, какой труд вложен в каждый отремонтированный локомотив, понять специфику работы на заводе. Подобные встречи чрезвычайно важны. Они помогают не только выбрать будущую профессии или по крайней мере задуматься: «Где работать? Кем быть?». А после сегодняшней встречи, возможно, кто-нибудь наметит свой дальнейший жизненный путь, связав его с заводом!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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