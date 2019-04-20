2019-04-20T10:53:24+03:00
Общество

Десятки многоквартирных домов в Ростове-на-Дону на сутки останутся без воды

В водоканале объяснили это необходимостью переврезки водопроводной перемычки
Александр СТЕПАНОВ
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Водой, по крайней мере, для хознужд придется запастись впрок.Водой, по крайней мере, для хознужд придется запастись впрок.Фото: Ольга ГОПАЛО
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На предстоящей рабочей неделе одновременно десятки многоквартирных домов в южной столице останутся без холодного водоснабжения.

- С десяти вечера четверга, 25 апреля, и на сутки будет прекращено водоснабжение в границах: ул. Нансена – Текучева – Локомотивной – пр. Буденновского и пер. Соборного, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в городском водоканале. - Кроме того, предстоит отключение в садовых товариществах «Авангард» и «Донподход» и гимназии №25, а также в границах ул. ПогодинаГерасименко – пер. Ашхабадского и ул. Ларина; пр. Нагибина – ул. Нансена и пр. Ленина; ул. Просвещения – Образцовой – Пионерской – Плановой и пр. Шолохова; в администрации Первомайского района, по пер. Смычки, на ул. Куйбышева, в пер. Тебердинского и на ул. Менжинского, 2.

В организации принесли извинения тем, у кого отключат водоснабжение, объяснив предстоящие неудобства необходимостью переврезки вновь построенной 800-миллиметровой перемычки на проспекте Шолохова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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