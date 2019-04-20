В Ростове-на-Дону коммунальщики уничтожили картину «Тихий Дон», украшавшую фасад дома в 30 метрах от мэрии

СЕГОДНЯ 11:10 2019-04-20T11:11:01+03:00

Рабочий, уничтоживший уличную картину, утверждает, что ему приказали это сделать. Фото: скрин с видео ВК / паблик "Ростов Главный".

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Вторая попытка коммунальщиков Ростова-на-Дону в борьбе против уличного искусства увенчалась успехом: руками работника ЖКХ закрашена уличная картина художницы Лидии Железняк под названием «Тихий Дон», украшавшая стену дома в пер. Семашко возле западного входа в парк Горького — в тридцати метрах от мэрии и напротив сгоревшего отеля Torn House, огражденного, к слову, безобразным забором, обклеенным объявлениями.

Видео уничтожения работы попало на видео:

- Да, красиво было, - вздыхает рабочий, водя кистью с белой краской по остаткам картины. - А что делать?

Кстати, таким же точно образом была заретуширована и цитата писателя Михаила Шолохова, размещенная рядом с картиной. А она, кстати, гласила следующее:

«Побеждает только тот, кто твердо знает, за что он сражается, и верит в свое дело».

Коммунальщики в этот раз победили: они, надо полагать, знают, за что «сражаются».

Так выглядела картина до закраски. Фото: ВК / паблик "Типичный радиогубитель"

Ранее, однако, в начале апреля в аналогичной ситуации им пришлось отступить: когда двое таких же рабочих пришли замулевывать уличную репродукцию картины Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой» на Пушкинской, тоже воспроизведенную Лидией Железняк, ростовчане не дали этого сделать — дело едва не дошло до драки. Но картину отстояли.

Самое любопытное, как утверждает один из авторов проекта «Город» бизнесмен Артур Акопов, что работа по украшению ветхих фасадов такими репродукциями согласована с местными властями.

- В прошлом году мы создали проект "Город": это история о том, как ветхие фасады становятся холстами, - рассказал Акопов в видеообращении. - «Город» пишет руками юной художницы полотна-репродукции. "Тихий Дон" стала десятой в цикле. Мы только возобновили работу над проектом после зимы. Теперь мы не уверены что хотим продолжать. Было десять работ. Теперь девять. Одну из них уничтожили. Лида расстроена. Мы расстроены. Это не первая наша потерянная работа. Возможно, последняя. Вам решать, стоит нам продолжать или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU