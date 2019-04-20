2019-04-20T12:22:44+03:00
Общество

Зеленский, «белочка» или инопланетяне: В соцсетях бурно обсуждают фото НЛО в небе над Ростовом-на-Дону

Автор поста признался, что вышел покурить до появления неизвестного зеленого пятна в небе
Александр СТЕПАНОВ
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Зеленая точка внизу снимка - и есть та зеленая точка, которая, по словам автора фото, перемещалась вблизи яркой Луны. Фото: ВК, публик "Ростов Главный" / Олег Долгий.Зеленая точка внизу снимка - и есть та зеленая точка, которая, по словам автора фото, перемещалась вблизи яркой Луны. Фото: ВК, публик "Ростов Главный" / Олег Долгий.
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В социальных сетях, как водится, бурно обсуждают очередной пост о неопознанном летающем объекте в небе над южной столицей, попавшем в объектив фотокамеры мобильного телефона ростовчанина Олега Долгого.

- Зеленый объект в небе над Луной. Двигался быстро и беспорядочно, успел сделать фото в 3:35 ночи. Что это могло быть? - подписал свой снимок житель Ростова-на-Дону.

На картинке, растиражированной в городских пабликах, на темном небе запечатлен диск полной луны, а ниже — непонятная зеленая точка.

- Я покурить вышел на балкон, внимание обратил на луну - яркая очень, и увидел обьект зеленого свечения возле нее, несколько маневров сделал в разные стороны с замиранием, потом в близ контура луны приблизился, уменьшился в диаметре и исчез, - пояснил Олег, отвечая на комментарии пользователей.

А те, между прочим, принялись выдвигать самые разнообразные смешные версии случившегося:

- А что курил-то, Олег? - решил уточнить, например, один. - Не «белочка» это приходила к тебе?

- Может, это Зеленский — ну, раз зеленая точка, а? С Украины привет передает перед выборами? - юморят другие.

- Аэрозонд погодный или квадрокоптер с зеленым диодом, - полагают третьи, настроенные на «разбор полетов» всерьез. - Или вообще искажение камеры, или молния шаровая...

- У меня тоже так было один раз, когда я как-то вышел подымить на улицу, - поведал еще один комментатор. - Отсюда вывод: не надо курить — вообще ничего!

ИСТОЧНИК KP.RU

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