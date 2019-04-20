2019-04-20T13:03:46+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону водитель маршрутки протаранил на светофоре три легковушки

Очевидцы полагают, что он либо отвлекся на телефон за рулем, либо вообще уснул по пути
Александр СТЕПАНОВ
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Маршрутка врезалась в стоявшие на светофоре автомобили. Фото: скрин с видео ВК / паблик "Ростов Главный".Маршрутка врезалась в стоявшие на светофоре автомобили. Фото: скрин с видео ВК / паблик "Ростов Главный".
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ДТП с участием маршрутки произошло на пр. Шолохова в районе новочеркасского выезда из Ростова-на-Дону — возле остановки 412-й завод.

По предварительным данным ГИБДД, водитель маршрутки не справился с управлением и совершил наезд на находившийся перед ним легковой автомобиль, который, от удара, по инерции протаранил еще два.

Очевидцы, между тем, утверждают, что все случилось на светофоре, когда машины стали останавливаться перед ним на красный сигнал.

- Маршрутчик то ли уснул, то ли пьяный был: все остановились на красный, он продолжил движение прямо в следующий автомобиль, - рассказывают люди. - Или тупил, или «втыкал» в телефон — сначала он протаранил таксиста, а таксист влетел уже в «Приус».

По факту случившегося проводится проверка

ИСТОЧНИК KP.RU

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