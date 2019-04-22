2019-04-22T11:02:52+03:00
Общество

«Супер парочка!»: Третья супруга футболиста Дмитрия Тарасова призналась, что гордится мужем

Поклонники пары поддержали молодую маму
ГОШЕВ Игорь
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Поклонники пары поддержали молодую маму. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.Поклонники пары поддержали молодую маму. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.
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Вопреки предсказаниям хейтеров супруги Тарасовы - футболист московского «Локомотива» и модель из города Сальска Ростовской области, которая прошлым летом родила ему дочку, похоже, по-настоящему счастливы. Подтверждение этому новое атмосферное фото, которое опубликовала уже третья по счету супруга спортсмена.

- Горжусь тобой, - подписала снимок Анастасия Тарасова и добавила хэштеги #напутикглавному #локомотив.

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Горжусь тобой
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Многие подписчики порадовались за мужа и жену: «Счастливые», «Очень красивая пара!», «Тарасовы, красотульки, счастье так светится в ваших глазах!», «Настя очень красивая» и «Молодцы! Живут в свое удовольствие и на других не обращают внимания».

Нахваливали и Анастасию: «И правильно делаешь!», «Главное, что она поддерживает своего мужа в любой ситуации: хоть выиграл или нет».

Однако не всем пришлось по душе счастье молодых и они поспешили добавить свою ложку дегтя: «Не поняла, чем гордишься?», «А что он сделал, чем гордишься?», «Браво, Диме. С трибуны смотрелся великолепно. Спасибо за игру». Но те, кто смотрел матч растолковали: «Локомотив» против ЦСКА вышел играть, и кстати тащил игру, есть чем гордиться».

- Дима, лучший! Показал красивую игру, - поддержал спортсмена еще один спортивный болельщик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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