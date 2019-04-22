«Ох, красота какая!»: Русская русалка Влада Чигирева опубликовала фото в купальнике

СЕГОДНЯ 11:30 2019-04-22T11:30:31+03:00

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Ростовчанка Влада Чигирева - одна из тех, за спортивными достижениями которой, впрочем как и ее коллег по команде, следит весь мир. Спортсменок-синхронисток называют еще Русскими русалками. Сейчас девушки находятся в Казани, где радуют своими яркими выступлениями. А в перерывах между ними Влада рассказала о том, как они обычно тренируются.

- Наша сборная тренируется по 12 часов в день, десять из которых мы проводим в воде, преследуя цель вырастить жабры, чешую и перепонки, - пошутила Влада. - Но, на соревнованиях нам, к сожалению, не могут предоставлять столько воды - команд много, бассейн с музыкой один, приходится тренироваться практически в полевых условиях. Кажется, что должно быть легче, как-никак мы меньше по времени проводим в воде, но это не совсем так, приходится делать все в суматохе, у всех паника, времени на отдых совсем не остается, но именно в такие моменты проверяется и наша стрессоустойчивость, и наш профессионализм.

chigirevavlada Различается ли тренировочные режимы на базе и на соревнованиях?

Многие отблагодарили спортсменку за информативный пост и то, что делится историями из жизни команды. А один из поклонников, увидев снимок Влады в купальнике не удержался и написал: «Ох, красота какая!»

ИСТОЧНИК KP.RU