«Везет же Игорю»: Поклонники обсуждают фото Виктории Лопыревой в коротких шортиках
Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева порадовала своих подписчиков новым снимком, на котором известная на весь мир модель позирует в ультракоротких шортиках. При этом многие ее поклонники отметили, что красавица находится в отличной форме, даже несмотря на то, что всего несколько месяцев назад она стала мамой - родила сына.
И, как результат сотни восторженных комментариев, в числе которых, «Роковая красотка», «Как же нравится», «Все не налюбуюсь», «Это вообще законно быть такой красивой?», «Ого! Не плохо так», «Ты самая-самая» «Отличная девчонка на фото!», «Виктория ты просто обалденно супер выглядишь» и «Богиня».
А некоторые даже позавидовали отцу ребенка Виктории, написав: «Везет же Игорю».
Всего за несколько часов пост Виктории набрал больше 47 тысяч лайков.
ИСТОЧНИК KP.RU