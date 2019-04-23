2019-04-23T15:53:27+03:00
Общество

«Везет же Игорю»: Поклонники обсуждают фото Виктории Лопыревой в коротких шортиках

Всего за несколько часов пост красавицы набрал больше 47 тысяч лайков
ГОШЕВ Игорь
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Всего за несколько часов пост красавицы набрал больше 47 тысяч лайков. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.Всего за несколько часов пост красавицы набрал больше 47 тысяч лайков. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
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Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева порадовала своих подписчиков новым снимком, на котором известная на весь мир модель позирует в ультракоротких шортиках. При этом многие ее поклонники отметили, что красавица находится в отличной форме, даже несмотря на то, что всего несколько месяцев назад она стала мамой - родила сына.

И, как результат сотни восторженных комментариев, в числе которых, «Роковая красотка», «Как же нравится», «Все не налюбуюсь», «Это вообще законно быть такой красивой?», «Ого! Не плохо так», «Ты самая-самая» «Отличная девчонка на фото!», «Виктория ты просто обалденно супер выглядишь» и «Богиня».

А некоторые даже позавидовали отцу ребенка Виктории, написав: «Везет же Игорю».

Всего за несколько часов пост Виктории набрал больше 47 тысяч лайков.

lopyrevavikalopyrevavika
Why not change up the usual? V
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ИСТОЧНИК KP.RU

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