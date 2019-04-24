В Ростове-на-Дону пожарные спасли трех кабанов, когда тушили возгорание камыша

СЕГОДНЯ 11:24 2019-04-24T11:25:39+03:00

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В Цимлянский питомник отправили трех кабанчиков, которые едва не погибли во время пожара на окраине Ростова-на-Дону. Как сообщили в службе спасения, в минувшую субботу, 20 апреля, в районе улицы 1-ой Луговой загорелся камыш.

- В огненную ловушку попала семья диких кабанов – кабаниха смогла убежать, трое малышей не смогли самостоятельно выбраться, - рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области. - На помощь зверям пришли старший инструктор - спасатель группы экстренного реагирования 13 пожарно-спасательной части прапорщик Сергей Лукьянов и начальник Ростовского гарнизона пожарной охраны подполковник Илья Нестеренко.

Кабанята будут жить в Цимлянском питомникеФото: ГУ МЧС России по РО

ИСТОЧНИК KP.RU