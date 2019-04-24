2019-04-24T11:38:33+03:00
Общество

Погода на майские праздники 2019 в Ростове-на-Дону: обещают до плюс 27 градусов и без дождей

Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону на майские праздники 2019
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону на майские праздники 2019. Фото: ГОПАЛО Ольга.Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону на майские праздники 2019. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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Погода на майские праздники 2019 в Ростове-на-Дону: обещают до плюс 27 градусов и без дождей. Если верить прогнозам синоптиков, то майские в Ростове-на-Дону будут жаркими. Так, еще 1 мая, ожидается до плюс 18 градусов тепла. На следующий день, 2 мая, теплее еще на два градуса. А вот 3-4 мая, будет от 15 до 16 градусов со знаком плюс. В воскресенье, 5 мая, потеплеет до плюс 18 градусов. Все эти дни будет, как правило пасмурно.

А дальше столбики уличных термометров будут только расти вверх. Так, в понедельник, 6 мая, уже 21 со знаком плюс. Во вторник, 7 мая, до плюс 24 градусов. А вот среда, 8 мая, станет самым жарким в первой половине последнего весеннего месяца - до плюс 27 градусов.

В четверг, 9 мая, будет уже плюс 26 градусов. В пятницу, 10 мая, до плюс 25 градусов. А в субботу, 11 мая, всего плюс 16 градусов.

В воскресенье, 12 мая, снова облачно и до плюс 19 выше нуля. Дожди начнутся только во второй половине месяца и снова ростовчан ожидает небольшое похолодание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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