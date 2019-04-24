«Такая обаяшка!»: Русская Русалка Влада Чигирева в купальнике щегольнула очередной медалью
Синхронистка Влада Чигирева продемонстрировала очередную медаль, обладательницей которой стала вовремя соревнований в Казани.
- Не знаю как у остальных спортсменов, но у меня нет более или менее значимых медалей, ведь каждый раз мы должны выкладываться на максимум, - рассказала Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию из Ростова-на-Дону.
Кроме того, спортсменка поделилась тем, что и кто стоит за каждой победой команды.
- Это огромный труд не только спортсмена, но и всех людей, которые вкладывали свои силы, эмоции и время , - написала Влада в своем инстаграм.
И поблагодарила всех, кто поддерживал, болел и переживал не только на трибунах, но и во время онлайн трансляций.
Девушка призналась, что после победы команда получила всего день отдыха, впереди у них еще четыре старта.
Подписчики сердечно поздравили хозяйку странички:
- Влада, спасибо вам и всей команде за сильные эмоции и впечатления, которые еще не скоро отпустят! Сидя на трибунах и смотря ваши выступления, забываешь как дышать! Многие сказали что «Это космос!» Спасибо вам!
А один из них написал:
- При всем уважении к остальным членам сборной, Влада - круче всех! Такая обаяшка!
ИСТОЧНИК KP.RU