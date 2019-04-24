«Такая обаяшка!»: Русская Русалка Влада Чигирева в купальнике щегольнула очередной медалью

СЕГОДНЯ 11:51 2019-04-24T11:51:29+03:00

Спортсменка из Ростова-на-Дону рассказала, что и кто стоит за каждой победой. Фото: Инстаграм Влады Чигиревой.

Спортсменка из Ростова-на-Дону рассказала, что и кто стоит за каждой победой

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Синхронистка Влада Чигирева продемонстрировала очередную медаль, обладательницей которой стала вовремя соревнований в Казани.

- Не знаю как у остальных спортсменов, но у меня нет более или менее значимых медалей, ведь каждый раз мы должны выкладываться на максимум, - рассказала Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию из Ростова-на-Дону.

Кроме того, спортсменка поделилась тем, что и кто стоит за каждой победой команды.

- Это огромный труд не только спортсмена, но и всех людей, которые вкладывали свои силы, эмоции и время , - написала Влада в своем инстаграм.

И поблагодарила всех, кто поддерживал, болел и переживал не только на трибунах, но и во время онлайн трансляций.

Девушка призналась, что после победы команда получила всего день отдыха, впереди у них еще четыре старта.

chigirevavlada Не знаю как у остальных спортсменов, но у меня нет более или менее значимых медалей

Подписчики сердечно поздравили хозяйку странички:

- Влада, спасибо вам и всей команде за сильные эмоции и впечатления, которые еще не скоро отпустят! Сидя на трибунах и смотря ваши выступления, забываешь как дышать! Многие сказали что «Это космос!» Спасибо вам!

А один из них написал:

- При всем уважении к остальным членам сборной, Влада - круче всех! Такая обаяшка!

ИСТОЧНИК KP.RU