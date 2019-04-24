2019-04-24T12:15:33+03:00
Общество

Аграриев из Ростовской области поддержит ВТБ

Банк предоставляет займы по сниженной ставке
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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Поддержку аграриям, в том числе и Ростовской области, окажет ВТБ. Известно, что одному из них — ООО «Восход», банк уже представил кредит в размере десяти миллионов рублей на срок до пяти лет. Планируется, что эти деньги будут направлены на пополнение оборотных средств компании для проведения посевных работ. Известно, что кредитование осуществляется на льготных условиях в рамках программы, реализуемой совместно с Министерством сельского хозяйства РФ.

- Уверен, что получение заемных средств по сниженной ставке позволит реализовать свои текущие планы и нарастить объемы бизнеса, - рассказал управляющий банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев.

По словам учредителя ООО «Восход» Алексея Бердутина, их предприятие уже четвертый год занимается выращиванием зерновых. А общий размер посевных площадей составляет 3 500 гектара. В планах – увеличение земельного банка еще на тысячу га. Теперь при такой финансовой поддержке компания сможет заблаговременно заготовить и дизельное топливо, и провести обработку почвы, и весенний сев, и внести удобрения, а также провести уборку и транспортировку будущего урожая.

- ВТБ – надежный партнер, предоставляющий доступные ресурсы для качественного развития, - добавил он. - Уверен, и в дальнейшем мы сможем рассчитывать на сотрудничество с этим банком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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