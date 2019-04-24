«Проекториума RSM»: проектные команды презентуют свои разработки для компании Ростсельмаш

СЕГОДНЯ 12:43 2019-04-24T12:43:29+03:00

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«Проекториум RSM» - совместный образовательный интенсив ДГТУ и компании Ростсельмаш, вышел на финишную прямую. Известно, что его участниками стали 65 студентов профильных направлений в области менеджмента и экономики, программирования, инженерии, а также лицеисты. Уже 25 апреля в 15:00 команды представят решения инженерных кейсов. Встреча будет происходить в съемочном павильоне медиапарка «Южный регион-ДГТУ».

- Интенсив направлен на решение производственных задач, а также развитие у студентов компетенций в области проектной деятельности и инженерного мастерства, - рассказали в опорном вузе. - Задания проекториума связаны с инженерной оптимизацией существующих узлов комбайна, работой над эргономикой корпусных деталей, внедрением систем машинного зрения в производственные процессы, разработкой электронных систем мониторинга и оповещения.

Кстати, консультировали команды приглашенные эксперты, а на протяжении всего проекториума для участников проходили обучающие семинары и мастер-классы.

Фото: ДГТУ

При этом на решение инженерных кейсов от мирового производителя сельхозтехники было отведено всего две недели. И уже известно, что некоторые команды не только представили на суд жюри решения поставленных задач, но и дополнили их собственными предложениями. Так, один из кейсов – разработка системы управления уровнем давления в шинах комбайна – «Подкачка шин» – не имеет аналогов и пока не применяется в производстве.

По словам руководства Ростсельмаш, получившие одобрение экспертного совета компании проекты, будут внедрены, а лучшие разработчики - награждены.

Известно, что итоги интенсива подведут 14 мая, в день рождения Донского государственного технического университета.

ИСТОЧНИК KP.RU