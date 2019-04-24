В Ростове-на-Дону мужчина сбежал из магазина, примерив на руку часы за 400 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:18 2019-04-24T15:20:03+03:00

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В Ростове-на-Дону задержан мужчина, которого считают причастным к преступлению. Согласно официальной версии, он зашел в магазин и попросил показать часы. Когда товар стоимостью 400 тысяч рублей оказался на руке посетителя, тот рванул к входной двери.

- Прибывшие на место полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, - рассказали в правоохранительных органах. - По горячим следам удалось задержать 32-летнего подозреваемого.

Действовали настолько быстро, что мужчина не успел продать похищенное. На данный момент дорогостоящие часы вернули в магазин, а в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по факту грабежа. Пока он арестован, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU