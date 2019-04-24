В Таганроге по дороге в школу пропала 15-летняя Софья Токарева
Полиция распространила официальное сообщение о розыске школьницы. По дорогу на занятия пропала 15-летняя Софья Токаренко.
- Во вторник, 23 апреля, она ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, - пояснили в правоохранительных органах, добавив, что девушке на вид 15 – 16 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы - русые. Есть особая примета: при волнении школьница заикается.
Когда последний раз видели ученицу, на ней были джинсы голубого цвета, куртка, кроссовки серого цвета.
ВНИМАНИЕ!
Всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой,
просьба позвонить по телефонам:
8 (8634) 632-302 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU