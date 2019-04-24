2019-04-24T15:36:04+03:00
Общество

В Таганроге по дороге в школу пропала 15-летняя Софья Токарева

Родные и полиция просят о помощи
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Школьница пропала по дороге на занятияШкольница пропала по дороге на занятияФото: ГУ МВД России по РО
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Полиция распространила официальное сообщение о розыске школьницы. По дорогу на занятия пропала 15-летняя Софья Токаренко.

- Во вторник, 23 апреля, она ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, - пояснили в правоохранительных органах, добавив, что девушке на вид 15 – 16 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы - русые. Есть особая примета: при волнении школьница заикается.

Когда последний раз видели ученицу, на ней были джинсы голубого цвета, куртка, кроссовки серого цвета.

ВНИМАНИЕ!

Всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой,

просьба позвонить по телефонам:

8 (8634) 632-302 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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