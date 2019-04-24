«Вам обязательно нужно дочку»: поклонники обсуждают фото Виктории Лопыревой в леопардовом наряде

СЕГОДНЯ 16:38 2019-04-24T16:38:17+03:00

Под снимком самой сексуальной блондинки России больше 44 тысяч лайков. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.

Под снимком самой сексуальной блондинки России больше 44 тысяч лайков

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Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева снова удивила поклонников. Белокурая модель опубликовала милое фото в леопардовом наряде, которые привел в востог ее подписчиков. Снимков всего за несколько часов набрал больше 44 тысяч лайков, а комментарии-комплименты сыпались как из рога изобилия.

- Вам обязательно нужно дочку, у такой красивой мамы будет такая куколка, - написала одна из Интернет-пользователей.

lopyrevavika Ответы на часто задаваемые вопросы в свежем номере @kp_star_onlinekp

- Материнство сделало вас нежнее и еще красивее! - высказала свое мнение другая.

- Такое ощущение , что вместе с Лео (так Виктория назвала сына, который родился всего несколько месяцев назад, - прим. автр.) заново родилась, - вторит им третья.

Были и такие комментарии: «Виктория...ну нельзя быть на свете красивой такой», «Вика рада за вас. Но поверьте лучшее еще впереди», «Красивая! Всегда восхищаюсь вашей красотой», «Очень похорошела».

ИСТОЧНИК KP.RU