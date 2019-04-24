«Вам обязательно нужно дочку»: поклонники обсуждают фото Виктории Лопыревой в леопардовом наряде
Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева снова удивила поклонников. Белокурая модель опубликовала милое фото в леопардовом наряде, которые привел в востог ее подписчиков. Снимков всего за несколько часов набрал больше 44 тысяч лайков, а комментарии-комплименты сыпались как из рога изобилия.
- Вам обязательно нужно дочку, у такой красивой мамы будет такая куколка, - написала одна из Интернет-пользователей.
- Материнство сделало вас нежнее и еще красивее! - высказала свое мнение другая.
- Такое ощущение , что вместе с Лео (так Виктория назвала сына, который родился всего несколько месяцев назад, - прим. автр.) заново родилась, - вторит им третья.
Были и такие комментарии: «Виктория...ну нельзя быть на свете красивой такой», «Вика рада за вас. Но поверьте лучшее еще впереди», «Красивая! Всегда восхищаюсь вашей красотой», «Очень похорошела».
ИСТОЧНИК KP.RU