2019-04-24T16:51:42+03:00
Общество

«Мисс Россия» Татьяна Котова показала ТОП-5 модных весенне-летних образов

Видео ее переодеваний уже посмотрели 119 тысяч человек.
ГОШЕВ Игорь
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Видео ее переодеваний уже посмотрели 119 тысяч человек. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.Видео ее переодеваний уже посмотрели 119 тысяч человек. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
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«Мисс Россия» Татьяна Котова решила запустить новую рубрику для девушек о том, как всего из нескольких вещей можно собрать модный гардероб. Первый лайфхак был всего несколько дней назад. И вот теперь готова еще один. Принцип такой: использовать вещи только двух-трех популярных и доступных брендов, чтобы не только носить легкую сумку, но еще и покупать все в одном магазине.

- Я по-прежнему собрала разные луки, чтобы можно было надеть под любое событие, - написала модель-певица. - И конечно, чтобы не мотаться из торгового центра в другие магазины и шоурумы. Все можно найти в одном месте - в одном торговом центре, в данном случае в трех магазинах. В этот раз за основу я взяла яркое, легкое мандариновое платье. Полнейшая весна в душе и хочется еще больше ярких образов.

Подписчики Татьяны активно голосуют за понравившиеся модели и благодарят ее за рубрику. Видео ее переодеваний уже посмотрели 119 тысяч человек.

kottovakottova
#КогдаЛукОказалсяВдруг А вот и новые образы подоспели.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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