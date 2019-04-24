«Главное - счастье в глазах»: «Миссис Россия» Полина Диброва опубликовала фото с мужем

СЕГОДНЯ 17:02 2019-04-24T17:02:17+03:00

Поклонники счастливы за пару, у которой подрастают трое мальчишек

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«Миссис Россия» Полина Диброва порадовала поклонников очередным снимком. Под ним молодая женщина рассказала, что вместе с супругом посетила одно из мероприятий, посвященных предстоящей Пасхе. И поблагодарила организаторов за теплый прием.

Но подписчиков больше умилил снимок молодой мамы с мужем. Сейчас в семье Полины и ее супруга - известного телеведущего и шоумена Дмитрия Диброва, подрастают трое мальчишек.

- Вы такие классные. Счастье и любовь в ваших глазах, - заметила одна из поклонниц Дибровой.

- Очень здорово вы выглядите, а главное - счастье в глазах! - также подметила вторая.

Но все же больше всего комплиментов досталось главе семьи: «Шикарно выглядите! Особенно Дмитрий», «Дмитрий совсем как студент!».

Семейное фото пары оценили несколько тысяч Интернет-пользователей.

polinadibrova Вчера состоялись ежегодные дружеские Пасхальные встречи

ИСТОЧНИК KP.RU