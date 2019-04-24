«Главное - счастье в глазах»: «Миссис Россия» Полина Диброва опубликовала фото с мужем
«Миссис Россия» Полина Диброва порадовала поклонников очередным снимком. Под ним молодая женщина рассказала, что вместе с супругом посетила одно из мероприятий, посвященных предстоящей Пасхе. И поблагодарила организаторов за теплый прием.
Но подписчиков больше умилил снимок молодой мамы с мужем. Сейчас в семье Полины и ее супруга - известного телеведущего и шоумена Дмитрия Диброва, подрастают трое мальчишек.
- Вы такие классные. Счастье и любовь в ваших глазах, - заметила одна из поклонниц Дибровой.
- Очень здорово вы выглядите, а главное - счастье в глазах! - также подметила вторая.
Но все же больше всего комплиментов досталось главе семьи: «Шикарно выглядите! Особенно Дмитрий», «Дмитрий совсем как студент!».
Семейное фото пары оценили несколько тысяч Интернет-пользователей.
ИСТОЧНИК KP.RU