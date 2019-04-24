35-летнюю москвичку задержали в «Платове» за курение на борту лайнера

СЕГОДНЯ 17:08 2019-04-24T17:08:25+03:00

Вредная привычка может привести и к лишению свободы. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Даму застукали бортпроводники, когда она решила подымить электронной сигаретой в туалете во время полета

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Непреодолимая тяга к курению грозит 35-летней пассажирке рейса Москва-Ростов-на-Дону лишением свободы.

Инцидент произошел во время полета, когда дама, не выдержав полутора часового пребывания в воздухе без никотина, решила подымить своей электронной сигаретой в туалете прямо на борту воздушного судна — и там, собственно, она и была застукана бортпроводниками, почуявшими запах дыма.

О произошедшем они тут же сообщили командиру лайнера, а тот передал соответствующую информацию на землю — диспетчеру.

И когда шасси самолета коснулись взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Платов» и он вырулил на стоянку, по трапу поднялись сотрудники транспортной полиции и сопроводили барышню в отделение.

- В отношении нарушительницы составлен административный протокол по статье 11.17 КоАП РФ - «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна», - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в управлении на транспорте МВД России по СКФО. - Ей грозит административный арест до 15 суток, решение примет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU