«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова устроила фотосессию на балконе

СЕГОДНЯ 17:24 2019-04-24T17:24:57+03:00

Видео с участием красавицы посмотрели несколько тысяч человек. Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.

Видео с участием красавицы посмотрели несколько тысяч человек

Изменить размер текста: A A

«Мисс Интерконттиненталь» Валентина Расулова устроила фотосессию на балконе. И опубликовала видео в своем Инстаграм, которое уже посмотрели 12 тысяч человек. На нем шикарная блондинка спела сменить сразу несколько модных образов. Более того, многие могут увидеть и то, как на самом деле делаются красивые кадры.

Судя по всему самой титулованной красавице тоже понравился процесс, поскольку под видеороликом она поблагодарила фотографа, написав: «Суперская съемка». А еще поделилась, что балкон, на котором происходила ее очередная фотосессия, не с видом на Париж, Москву или Дубай. Здание находится в ее родном городе Ростове-на-Дону.

rasulova_valentina Суперская Сьемка

- В Ростове можно сделать мега классные снимки под руководством профессионалов. Уже очень жду результат! - поделилась ожиданиями Валентина.

Подписчики уже оценили увиденное, среди комментариев: «Какая Вы крутая», «Шикарная» и «Красавица».

ИСТОЧНИК KP.RU