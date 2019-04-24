В Ростовской области продолжают регистрировать тысячи больных с ОРВИ

СЕГОДНЯ 17:36 2019-04-24T17:36:31+03:00

Несмотря на тепло, жители все еще обращаются к врачам с жалобами на высокую температуру

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В Ростовской области, несмотря на относительно теплую погоду - весна как ни как на дворе, продолжают регистрироваться случаи ОРВИ. Как рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзор, за неделю к врачам с жалобами на высокую температуру, насморк, кашель и боль в горле обратились более 8,6 тысячи пациентов. При этом заболеваемость почти вполовину ниже эпидемического порога. Кроме того, число заболевших на 4,3 процента меньше, чем неделей ранее.

Эпидемиологи просят жителей Дона не расслабляться раньше времени и следить за своим здоровьем, одеваться по погоде, не забывать о витаминах, а в случаях первых проявлений признаков болезни, обращаться к врачам.

Кроме того, медики советуют: важно гулять дважды в день, в общей сложности на воздухе нужно проводить за день порядка двух часов.

ИСТОЧНИК KP.RU