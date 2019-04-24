2019-04-24T17:36:31+03:00
Общество

В Ростовской области продолжают регистрировать тысячи больных с ОРВИ

Несмотря на тепло, жители все еще обращаются к врачам с жалобами на высокую температуру
Ольга ГОПАЛО
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Самолечением заниматься не стоит ни в коем случае. Фото: ГОПАЛО Ольга.Самолечением заниматься не стоит ни в коем случае. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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В Ростовской области, несмотря на относительно теплую погоду - весна как ни как на дворе, продолжают регистрироваться случаи ОРВИ. Как рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзор, за неделю к врачам с жалобами на высокую температуру, насморк, кашель и боль в горле обратились более 8,6 тысячи пациентов. При этом заболеваемость почти вполовину ниже эпидемического порога. Кроме того, число заболевших на 4,3 процента меньше, чем неделей ранее.

Эпидемиологи просят жителей Дона не расслабляться раньше времени и следить за своим здоровьем, одеваться по погоде, не забывать о витаминах, а в случаях первых проявлений признаков болезни, обращаться к врачам.

Кроме того, медики советуют: важно гулять дважды в день, в общей сложности на воздухе нужно проводить за день порядка двух часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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