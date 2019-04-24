Пьяный житель Ростова-на-Дону сломал нос полицейскому, который пытался его успокоить

СЕГОДНЯ 18:53 2019-04-24T18:53:30+03:00

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До десяти лет лишения свободы грозит жителю донской столицы. Как сообщил региональный следком, мужчину обвиняют в избиении сотрудника правоохранительных органов. Расследование уголовного дела уже завершено и передается в суд.

- По версии следствия, в феврале нынешнего года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на проспекте Космонавтов, отказался выполнять требования сотрудника полиции о прекращении противоправного поведения, - рассказали в следкоме. - После чего нанес потерпевшему удар кулаком в лицо (позже у стража порядка диагностировали закрытый перелом костей носа и ушибленную рану левого глаза).

Дебошир хотел сбежать, ног не успел. Его задержали коллеги пострадавшего и доставили в отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU