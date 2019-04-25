В Ростове-на-Дону вновь перенесли срок открытия нового кладбища

СЕГОДНЯ 10:26 2019-04-25T10:31:18+03:00

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В Ростове-на-Дону срок сдачи городского кладбища Ростова-на-Дону вновь может быть перенесен. По документам его должны были открыть 1 мая.

Сообщается, что строительство объекта завершено, получено заключение о соответствии требованиям техрегламентов и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. На все про все было потрачено свыше 260 миллионов рублей. За эти деньги в числе прочего построили административное здание и помещение для проведения траурных церемоний, появились дороги и тротуары, а также ливневки, электросети, территорию оградили и озеленили. При этом удалось даже сэкономить чуть больше семи миллионов.

Однако как сообщает сайт мэрии города, подрядная организация не уложилась в срок, поэтому через суд с нее требуют неустойку в размере 75 миллионов рублей. Кроме того, специально собранная комиссия выявила дефекты, в том числе касающиеся благоустройства территории. Подрядчик же в свое время отказался исправлять все добровольно. Поэтому в суде будет рассматриваться иск еще и на тему о безвозмездном устранении недостатков выполненных строительно-монтажных работ.

Недостатки обещают устранить к 7 мая. Фото: администрация Ростова-на-Дону

По документам необходимо приступить к эксплуатации нового кладбища 1 мая. Проблема в том, что не завершены работы по озеленению, не убран строительный мусор, часть территории для захоронения не выровнена, часть асфальтового покрытия пешеходных дорожек отсутствует. А потому его просто не могут принять на баланс.

В этом убедились и депутаты - члены комиссии гордумы по городскому хозяйству. Они своими глазами увидели разрушение ряда секций ограждения, разрывы в бордюрном камне, отсутствие слоя чернозема. А еще усомнились в жизнеспособности высаженной тысячи саженцев. Последние, кстати, должен заново посадить по гарантии подрядчик.

По словам председателя профильной комиссии Валерия Левченко, объект готов максимум на 30 процентов и там пока много недоработок.

- Мы все хотим, чтобы он был наконец-то сдан, но на данный момент понятно, что это уже не будет 1 мая, - заключил он.

По некоторым данным, недостатки обещают устранить к 7 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU