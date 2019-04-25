2019-04-25T10:40:46+03:00
Общество

Отключение холодной воды Ростов-на-Дону 2019: где и когда

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать холодную воду 25-26 апреля 2019
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать холодную воду 25-26 апреля 2019.Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать холодную воду 25-26 апреля 2019.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Отключение холодной воды Ростов-на-Дону 2019: где и когда. Известно, что на сутки краны опустеют в части домов, расположенных в Ленинском, Октябрьском, Ворошиловском и Первомайском районах.

Сообщается, что отключения произойдут в четверг, 25 апреля. А вот дадут воду в тоже время, но уже на следующий день. Как рассказали в мэрии города, все это время там будут вестись работы по подключению нового участка водовода на проспекте Шолохова.

КОНКРЕТНО

Воду отключат в границах...

- Первомайский район: ул. Просвещения - ул. Образцовая - ул. Пионерская - ул. Плановая - пр. Шолохова - ул. Смычки - пер. Куйбышева - пер. Тебердинский - ул. Менжинского.

- Октябрьский район: ул. Погодина - ул. Герасименко - пер. Ашхабадский - ул. Ларина; Гимназия № 25; садоводческие товарищества «Авангард», «Донподход».

- Ленинский район: ул. Нансена - ул. Текучева - ул. Локомотивная - пр. Буденновский - пер. Соборный.

- Ворошиловский район: ул. М.Нагибина - ул. Нансена - ул. Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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