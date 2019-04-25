СЕГОДНЯ 10:52 2019-04-25T11:00:32+03:00

Мы узнали, когда жители Ростова-на-Дону смогут получить георгиевскую ленточку в 2019 году. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

Мы узнали, когда жители Ростова-на-Дону смогут взять георгиевскую ленточку в 2019 году

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Акция «Георгиевская ленточка» 2019 Ростов-на-Дону: где и когда взять. Известно, что акция всероссийская. Символ Победы будут раздавать волонтеры, а еще рассказывать - как ее правильно носить.

Так, в Ростове-на-Дону предусмотрены 12 таких мест (см. ниже), где каждый желающий сможет бесплатно получить георгиевскую ленточку. Произойдет это вечером в четверг, 25 апреля. Время раздачи - с 16:00 до 19:00.

А еще каждый покупатель газеты «Комсомольская правда» 7 мая 2019 сможет получить ее вместе с газетой.

Напомним, георгиевская ленточка – символ и дань памяти тем, кто пал, спасая наше Отечество и весь мир от фашизма. Это символ уважения к ветеранам, символ гордости за Великую Победу, и, конечно же, символ благодарности отдавшим все для фронта людям.

КОНКРЕТНО

Места проведения акции «Георгиевская ленточка» *

- пр. М. Нагибина 32/2 (перед ТРЦ «Горизонт»);

- пл. Дружинников;

- Покровский сквер (ул. Большая Садовая/пр. Кировский);

- ул. Пушкинская (Донская публичная библиотека);

- пл. Советов (ул. Большая Садовая/пр. Ворошиловский);

- Набережная реки Дон (ул. Береговая/пер. Семашко);

- ул. Большая Садовая, 45 (Парк Горького);

- пл. Гагарина (ДГТУ)/пл. Ворошиловский (ЦГБ);

- ул. Сержантова/пр. Сельмаш;

- площадь Карла Маркса;

- Фонтанная площадь;

- пр. Коммунистический, 34 (ост. «Универсам»).

* 25 апреля с 16:00 до 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU