Акция «Георгиевская ленточка» 2019 Ростов-на-Дону: где и когда взять
Акция «Георгиевская ленточка» 2019 Ростов-на-Дону: где и когда взять. Известно, что акция всероссийская. Символ Победы будут раздавать волонтеры, а еще рассказывать - как ее правильно носить.
Так, в Ростове-на-Дону предусмотрены 12 таких мест (см. ниже), где каждый желающий сможет бесплатно получить георгиевскую ленточку. Произойдет это вечером в четверг, 25 апреля. Время раздачи - с 16:00 до 19:00.
А еще каждый покупатель газеты «Комсомольская правда» 7 мая 2019 сможет получить ее вместе с газетой.
Напомним, георгиевская ленточка – символ и дань памяти тем, кто пал, спасая наше Отечество и весь мир от фашизма. Это символ уважения к ветеранам, символ гордости за Великую Победу, и, конечно же, символ благодарности отдавшим все для фронта людям.
КОНКРЕТНО
Места проведения акции «Георгиевская ленточка» *
- пр. М. Нагибина 32/2 (перед ТРЦ «Горизонт»);
- пл. Дружинников;
- Покровский сквер (ул. Большая Садовая/пр. Кировский);
- ул. Пушкинская (Донская публичная библиотека);
- пл. Советов (ул. Большая Садовая/пр. Ворошиловский);
- Набережная реки Дон (ул. Береговая/пер. Семашко);
- ул. Большая Садовая, 45 (Парк Горького);
- пл. Гагарина (ДГТУ)/пл. Ворошиловский (ЦГБ);
- ул. Сержантова/пр. Сельмаш;
- площадь Карла Маркса;
- Фонтанная площадь;
- пр. Коммунистический, 34 (ост. «Универсам»).
* 25 апреля с 16:00 до 19:00.
ИСТОЧНИК KP.RU